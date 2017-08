Vodafone Flying Fijian winger Patrick Osborne fends off Josua Tuisova during training session at Albert Park and Pavilion on June 28, 2017.Photo:Vilimoni Vaganalau.

Vodafone Flying Fijians Head Coach , John McKee has named an experienced and powerful squad for the 2017 Pacific Nations Cup and 2019 Rugby World Cup Qualifier.

The team will depart for Tonga on Tuesday.

The selected players are:

Campese Maafu, Peni Ravai, Joeli Veitayaki, Manasa Saulo, Kalivati Tawake, Sunia Koto, Tuapati Talemaitoga,, Leone Nakarawa, Tevita Cavubati, Api Ratuniyarawa, Viliame Mata, Nemani Nagusa, Akapusi Qera, Mosese Voka, Dominiko Waqaniburotu,Peceli Yato, Serupepeli, Vularika, Henry Seniloli, Ben Volavola, Jale Vatubua, Eroni Vasiteri, Vereniki Goneva, Asaeli Tikoirotuma, Josua Tuisova, Patrick Osbourne, Timoci Nagusa, John Stewart, Benito Masilevu.