Rugby

Rokotuisawa, Boselawa named in Flying Fijians 68-member squad

The squad will prepare for the October 24 Test against Japan and the Northern Tour.

Sunday 27 September 2026 | 18:30

rokotuisawa - Boselawa

Kavekini Boselawa (left) and Etonia Rokotuisawa.

Photo: Josua Buredua

 Skipper Cup players Etonia Rokotuisawa and Kavekini Boselawa have earned call-ups to the 68-member Flying Fijians squad.

Rokotuisawa represents Naitasiri, while Boselawa, a recent Fijian Drua development signing, plays for Nadroga.

They are among eight uncapped players named, alongside Josefa Namosimalua, Nathan Hughes, Watisoni Waqanisaravi, Semi Lagivala, Maleli Nauvasi and Setareki Bituniyata.

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Waqanisaravi has been named alongside his younger brother, Setareki Turagacoke.

The extended squad will prepare for the October 24 Test against Japan and the Northern Tour.

Returning players include Setareki Tuicuvu, Peniami Narisia and Ben Volavola.


Forwards:

Atunaisa Sokobale, Eroni Mawi, Livai Natave, Meli Tuni, Peni Ravai, Kavaia Tagivetaua, Penaia Cakobau, Peniami Narisia, Sam Matavesi, Tevita Ikanivere, Zuriel Togiatama, Vilikesa Nairau, Inoke Ravuiwasa, Luke Tagi, Mesake Doge, Samu Tawake, Tim Hoyt, Isoa Nasilasila, Mesake Vocevoce, Setareki Turagacoke, Joseva Tamani, Ratu Leone Rotuisolia, Tevita Ratuva, Watisoni Waqanisaravi, Etonia Waqa, Josefa Namosimalua, Lekima Tagitagivalu, Peceli Yato, Vilive Miramira, Kitione Salawa, Levani Botia, Motikiai Murray, Albert Tuisue, Elia Canakaivata, Isoa Tuwai, Nathan Hughes, Pita-Gus Sowakula

 

Backs:

Frank Lomani, Sam Wye, Simione Kuruvoli, Terio Tamani, Ben Volavola, Caleb Muntz, Isaiah Armstrong-Ravula, Kemu Valetini, Etonia Rokotuisawa, Jiuta Waniqolo, Joji Nasova, Vuate Karawalevu, Filimoni Botitu, Inia Tabuavou, Josua Tuisova, Seta Tamanivalu, Tuidraki Samusamuvodre, Iosefo Masi, Kavekini Boselawa, Semi Lagivala, Setareki Bituniyata, Sireli Maqala, Vinaya Habosi, Virimi Vakatawa, Maleli Nauvasi, Ponipate Loganimasi, Selestino Ravutaumada, Isikeli Rabitu, Issac Ratumaitavuki-Kneepkens, Salesi Rayasi, Setariki Tuicuvu

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