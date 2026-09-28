Rugby

Siblings named in Flying Fijians 68-member squad

Turagacoke, 20, made his Flying Fijians debut against Spain in November 2024, while 23-year-old Waqanisaravi is one of seven uncapped players named in the extended squad.

Monday 28 September 2026 | 15:00

Flying Fijians extended squad members Setareki Turagacoke and Watisoni Waqanisaravi.

Flying Fijians extended squad members Setareki Turagacoke and Watisoni Waqanisaravi.

Siblings and Top 14 players Setareki Turagacoke and Watisoni Waqanisaravi have been named together for the first time in the Flying Fijians’ 68-member squad.

Turagacoke, 20, made his Flying Fijians debut against Spain in November 2024, while 23-year-old Waqanisaravi is one of seven uncapped players named in the extended squad.

Waqanisaravi signed with La Rochelle this year and has made three appearances so far. He was part of the Kaiviti Silktails in 2023 before moving to Georgia, where he played for Kazbegi in the country’s top competition.

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The squad will prepare for the October 24 Test against Japan, which forms part of Japan Rugby Union’s centenary celebrations, before embarking on the Northern Tour.

The other uncapped players are Josefa Namosimalua, Nathan Hughes, Etonia Rokotuisawa, Kavekini Boselawa, Maleli Nauvasi, Semi Lagivala and Setareki Bituniyata.

Returning players include Setareki Tuicuvu, Peniami Narisia and Ben Volavola.


Forwards:

Atunaisa Sokobale, Eroni Mawi, Livai Natave, Meli Tuni, Peni Ravai, Kavaia Tagivetaua, Penaia Cakobau, Peniami Narisia, Sam Matavesi, Tevita Ikanivere, Zuriel Togiatama, Vilikesa Nairau, Inoke Ravuiwasa, Luke Tagi, Mesake Doge, Samu Tawake, Tim Hoyt, Isoa Nasilasila, Mesake Vocevoce, Setareki Turagacoke, Joseva Tamani, Ratu Leone Rotuisolia, Tevita Ratuva, Watisoni Waqanisaravi, Etonia Waqa, Josefa Namosimalua, Lekima Tagitagivalu, Peceli Yato, Vilive Miramira, Kitione Salawa, Levani Botia, Motikiai Murray, Albert Tuisue, Elia Canakaivata, Isoa Tuwai, Nathan Hughes, Pita-Gus Sowakula

Backs:

Frank Lomani, Sam Wye, Simione Kuruvoli, Terio Tamani, Ben Volavola, Caleb Muntz, Isaiah Armstrong-Ravula, Kemu Valetini, Etonia Rokotuisawa, Jiuta Waniqolo, Joji Nasova, Vuate Karawalevu, Filimoni Botitu, Inia Tabuavou, Josua Tuisova, Seta Tamanivalu, Tuidraki Samusamuvodre, Iosefo Masi, Kavekini Boselawa, Semi Lagivala, Setareki Bituniyata, Sireli Maqala, Vinaya Habosi, Virimi Vakatawa, Maleli Nauvasi, Ponipate Loganimasi, Selestino Ravutaumada, Isikeli Rabitu, Issac Ratumaitavuki-Kneepkens, Salesi Rayasi, Setariki Tuicuvu.

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